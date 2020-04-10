70 yaşında koronayı yendi, taburcu oldu Tunceli'de 70 yaşındaki Hüseyin Demirci, korona virüsünü yenerek hastaneden taburcu edildi.

Tunceli'de 70 yaşındaki Hüseyin Demirci, korona virüsünü yenerek hastaneden taburcu edildi.

İl dışından Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyüne gelen 70 yaşındaki Hüseyin Demirci, korona virüs teşhisiyle Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede bir haftalık tedavisinin ardından yapılan testleri negatif çıkan yaşlı adam taburcu edildi.

Sevindirici haberi sosyal medya hesabından paylaşan Vali Tuncay Sonel, "Tunceli'de 6 pozitif vakamızdan iyileşen 2 hastamız 6 Nisan Pazartesi taburcu olmuştu. Az önce de Hüseyin Demirci amcamız taburcu oldu şükür. Kalan 3 hastamızın da tedavisine devam ediliyor. Başhekimimiz nezdinde fedakar sağlık personelimizden Allah razı olsun" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA