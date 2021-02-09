70 bin liralık motosikletin çalınma anı, kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin, park halindeki piyasa değeri yaklaşık 70 bin TL olan motosikleti çaldığı anlan, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 07.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, park halindeki Tolga Görür'e ait 16 KRG 26 plakalı motosikletin yanına geldi. Yüzünde maske olan bu kişi, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından piyasa değeri 70 bin lira olan motosikleti çalıştırıp, üzerine binerek hızla uzaklaştı. Olay anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İlerleyen saatlerde dışarı çıkan Tolga Görür, motosikletinin olmadığını fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ