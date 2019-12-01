7 milyon TL'lik villası ile olay olan MasterChef Güzide Mertcan, sosyal medya hesabından isyan etti
7 milyon TL'lik villası olduğu haberleriyle gündeme gelen MasterChef Güzide Mertcan, hakkında çıkan haberlere isyan ederek uzun bir yazı paylaştı. Güzide'ye MasterChef yarışmacılarından destek geldi.
TV8'in en çok izlenen programı MasterChef'te büyük başarı gösteren 31 yaşındaki Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villası ve lüks içinde yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Mertcan, sosyal medya hesabından hakkında yalan haber yapıldığını söyleyerek uzun bir açıklama yaptı.
HABERLERDEN SONRA SARSILDIĞINI SÖYLEDİ
Fenomen yarışmada özellikle tatlı yapmadaki yeteneğiyle şeflerin takdirini toplayan Mertcan, sosyal medyada gündeme gelen "Lüks içinde yaşıyor" haberlerinden sonra çok sarsıldığını ve ailesiyle ilgili ortaya atılan bazı iddiaların doğru olmadığını anlatan uzun bir yazı paylaştı.
Fenomen yarışmacı Instagram hesabından şu notu paylaştı:
TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK
Ailesi ve özel hayatıyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldığını söyleyen Mertcan'a yarışmadaki arkadaşlarından destek geldi. Arkadaşları sevilen yarışmacıya "Senin ve eşinin ne kadar mütevazi ne kadar candan ve nasıl emekçi insanlar olduğunuzu kalp gözüyle yüzünüze bakan herkes anlar bence. Açıklama yapmaya bile gerek yok" mesajlarıyla "Yanındayız" mesajını verdi.
Haber Videosu: 7 milyon TL'lik villası ile olay olan MasterChef Güzide Mertcan, sosyal medya hesabından isyan etti
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Çok laf yalansız çok para haramsız olmaz. Aksini iddia eden hırsızdır.Cevap Yaz 8 8 Yayından Kaldır
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sizene abi ben anlamadım zengindir fakirdir. herkes orta halli mi bu memlekette bilmiyor musunuz sanki sokakta onlarca porsche var liks mercedesler var . bununki mi takıldı aklınıza bir tekCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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Hadi ordan, hikaye anlatma millet''e. . . Ateş olmayan yerden, duman tütmez. . .Cevap Yaz 7 9 Yayından Kaldır
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Çooook inandırıcı.Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
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Yav doğru veya yalan sana ne ! Öyle bi mantık oluşturdunuzki kapalıysa yaşamasın sadece ufak bi evde yaşasın ne buya2 7 Yayından Kaldır