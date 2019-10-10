10.10.2019 09:12

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 6 film vizyona girecek.

Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın başrollerinde oynadığı "7. Koğuştaki Mucize" izleyici ile buluşacak.

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği film, 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile yedi yaşındaki kızı Ova'nın tekrar birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.

Senaryosu Kubilay Tat'a ait olan dram türündeki filmin görüntü yönetmenliğini Danimarkalı Torben Forsberg yaptı.

Kaynak: AA