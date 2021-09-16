7 aylık hamile Bengü, bebeğinin ultrason görüntülerini takipçileriyle paylaştı

3 yıl önce iş insanı ve Çaykur Rizespor Sözcüsü Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Bengü'nün Zeynep adında bir kızı bulunuyor. Şarkıcı, ikinci çocuğuna da 7 aylık hamile. Bengü kısa süre önce dünyaya gelecek çocuğunun ultrason görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı.

RUTİN KONTROLE GİTTİ

Bengü, rutin kontrol için, hastaneye gitti ve ultrason çektirdi. Bengü ultrason makinesine yansıyan bebeğinin fotoğrafını paylaşarak, "Yüzünü görelim oğlum diye gittik ama olsun" notunu düştü.

İşte Bengü'nün o paylaşımı...

Haberler.com - Magazin Haberleri