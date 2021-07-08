7-13 Temmuz ŞOK aktüel ürünler! ŞOK hisse! Cepte ŞOK!
17 Temmuz 2021 tarihine kadar geçerli olacak yeni kampanyasını yayınladı. ŞOK 10 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu ile gelecek ürünler belli oldu 7-13 Temmuz ŞOK aktüel ürünler! ŞOK hisse! Cepte ŞOK!
Temmuz ayının ilk Cuma kampanyasında hangi ürünler var hemen bakalım.
7 - 13 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER
ŞOK Aktüel Ürünler incelememizde Everest Metal USB Fan 34,99 TL, Everest Şarjlı Mini El Fanı 19,95 TL, 10'lu Led String Aydınlatma 29,95 TL ve 4'lü Tealight Mum 12,95 TL fiyatla karşımıza çıkıyor. Tekerlekli Termos 219 TL, 740 ml Contigo Termal Termos ml 239 TL, 1200 ml Contigo Termal Termos 279 TL, 2 litre Colorado Kampçı Termos 249 TL, 700 ml Colorado Soft Renk Çelik Termos 129 TL. Kamp Termosu 119 TL, Termos Piknik Çantası 19,95 TL, 1,2 litrelik Çelik Sürahi 39,95 TL fiyatla satışa sunulacak.
ŞOK'ta bu hafta ayrıca Erkek Outdoor Pantolon 99,90 TL, 2'li El ve Yüz Havlusu 13,50 TL, 3'lü El Havlusu 6,99 TL, Badminton Seti 29,95 TL, Tenis Seti 24,95 TL ve son olarak Gokidy Yapışan Top Oyun Seti 24,95 TL fiyatla kampanyada yer alıyor.