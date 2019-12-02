67 yaşındaki Diva sahnede göbek atarak kendinden geçti
Türk Sanat müziğinin Divası Bülent Ersoy, sahnede kıvrak danslarıyla izleyenleri hem şaşırttı hem eğlendirdi. Ersoy, Göğüs dekolteli transparan elbisesiyle de dikkat çekti.
Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, İzmir'de SoldOut Performance Hall sahnesinde sevenleriyle buluştu. Sahneye göğüs dekolteli parıltılı bir elbiseyle çıkan Ersoy, kendisini dinlemeye gelenleri adeta coşturdu.
KIVRAK FİGÜRLERİYLE SAHNEDE COŞTU
Diva sesiyle olduğu kadar dans şovuyla da izleyenleri büyüledi. Kıvrak figürleriyle sahnede coşan Ersoy, dans ederken kendinden geçti.
YADIRGAYANLAR DA OLDU BEĞENENLER DE
Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde Ersoy'u daha önce hiç böyle görmeyen takipçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Güçlü yorumuyla sahnede devleşen Bülent Ersoy'un kıvrak dansına çoğu takipçiden beğeni gelirken durumu yadırgayanlar da oldu.
DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ
Diva'nın sahne kıyafetine de yorum yapan takipçiler göğüs dekoltesini beğenmediklerini dile getirdiler.
Haber Videosu: 67 yaşındaki Diva sahnede göbek atarak kendinden geçti
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Allah sen ve senin gibilerin belasını versin, senin kalacağın yer Allah''ın izniyle ebedi cehennemdir.Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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Mete, Allah in yerine karar verme, kimin cennete ve cehenneme gidecegini SADECE ve SADECE YÜCE ALLAH bilir.4 1 Yayından Kaldır
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Yüzmilyon dolar borcum olsun be.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Peygamber Efendimiz (s. a. s) de birçok hadis-i şerifleriyle kadınları erkekleşmeye çalışmaktan, erkekleri de ne surette olursa olsun kadınlara benzeme gayretinden çok sert ifadelerle nehyetmiştir. Bu konuda varid olan hadislerden bazıları şu şekildedir:“Üç kişi vardır, kıyamet günü Allah onlara nazar etmez: Anne ve babasının hukukuna riayet etmeyen kimse, erkekleşen kadın ve deyyus kimse. ” (Nesâî, Zekat 69)“Allah, erkeklere benzeyen kadınlara, kadınlara benzeyen erkeklere lânet etsin. ”1 Yayından Kaldır
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YAZDİM denen kardeş bu Ayeti oku. Kur’an, fıtrat değiştirmenin şeytanın bir telkini olduğunu bildirmektedir. Şeytan Hz. Adem aleyhisselama secde etmekten kaçınıp lanetlendiği zaman Cenâb-ı Allâh’a meydan okumuştur. Kur’ân bu meydan okumayı şu şekilde nakletmektedir: “Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler. (Bunları yapanlar şeytanı dost edinmişlerdir.1 Yayından Kaldır
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Kişinin kendini gerçekte olmadığı biri gibi görmesi onu o kişi veya , kişilik yapmaz. Zamanla insanlara kendini o yönde tanıtabilir yalnız gerçeği değiştiremez. Allah''ın doğurganlık bahşettiği, yaratma gücünü ona nasip ettiği kadınlara karşı bu kişiye kadın denmesi büyük hakarettir. Bu insan ameliyat ile kadına benzemeye çalışmış bir erkektir.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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YOK YOK YOK YOK AMAN YOK TÖVBELER OLSUNNN. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Edep illa edep. Vay memleketin halineCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır