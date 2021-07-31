60 yaşındaki kadının evinden 4 kamyon çöp çıktı
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60 yaşındaki kadının evinden 4 kamyon çöp çıktı

60 yaşındaki kadının evinden 4 kamyon çöp çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 60 yaşındaki kadının evinden kötü kokular gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, evden 4 kamyon çöp çıkardı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 60 yaşındaki kadının evinden kötü kokular gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, evden 4 kamyon çöp çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde bir evden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri belediye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar sonrası harekete geçen ekipler, eve geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kötü koku gelen evde 60 yaşındaki Meliha A.'nın kaldığı öğrenilirken ekipler, evde temizlik çalışması başlattı. Gerçekleşen çalışma neticesinde evden 4 kamyon çöp çıkartılırken polis ekipleri ise yaşlı kadını bulmak için çalışma başlattı. - SAKARYA

60 yaşındaki kadının evinden 4 kamyon çöp çıktı
60 yaşındaki kadının evinden 4 kamyon çöp çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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