6 yavrusu yangında telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı

6 yavrusu yangında telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı

Tekirdağ'da Tezcan Akyörük'e ait evin yanındaki ahırda elektrik kontağından çıkan yangında yavruları telef olan köpek, alevler söndürülene kadar olay yerinden ayrılmadı.

07.10.2019 12:38
6 yavrusu yangında telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Tezcan Akyörük'e (43) ait ahırda elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında 6 köpek yavrusu telef oldu. Anne köpeğin alevler söndürülene kadar olay yerinden ayrılmadığı gözlendi.

Karacahalil Mahallesi'nde çiftçilik yapan Tezcan Akyörük'e ait evin yanındaki ahırda elektrik kontağından yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ot balyalarını tutuşturdu.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ahırdan dumanların yükseldiğini gören Tezcan Akyörük, durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin iş makineleriyle müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

OLAY YERİNDEN AYRILMADI

Yangında, ahırdaki 6 köpek yavrusu telef olurken, yaklaşık 600 ot balyası alev alev yanarak kül oldu. Yavruları telef olan köpeğin ise yangın söndürülene kadar olay yerinden ayrılmaması dikkat çekti.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (5)

  • COSMOS:
    ama insanoğlu kendi yavrusunu öldürüyor düşünün hayvana hakaret edemezsin hayvandan aşağı o insanlar
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  • OSTİM:
    Çaresizlik böyle bir şey. Rabbim o canlıya şevkat gösterenlere yardım etsin. Onunda şu an desteğe ihtiyacı var.
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  • KURT:
    HAYVANLAR SÖZ KONUSU OLUNCA İÇİM PARÇALANIYOR HEM SEFİL BİR HAYATA MAHKUM ETTİK ONLARI HEM BİZDEN DAHA ÇOK HAK EDİYORLAR YAŞAMAYI . . . MASUM CANLARIN DÜNYA DENEN REZİL YERDE ONCA PİSLİĞE DAYAĞA TECAVÜZE AÇLIĞA KATLANMAK ZORUNDA OLMALARI BENİM İÇİMİ EZİYOR. DİLERİM KÖKÜMÜZ KURUR DÜNYA ONLARA KALIR. CANIM BENİM O KADAR ÜZÜLDÜM Kİ
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