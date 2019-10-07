6 yavrusu yangında telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı

07.10.2019 12:38

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Tezcan Akyörük'e (43) ait ahırda elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında 6 köpek yavrusu telef oldu. Anne köpeğin alevler söndürülene kadar olay yerinden ayrılmadığı gözlendi.

Karacahalil Mahallesi'nde çiftçilik yapan Tezcan Akyörük'e ait evin yanındaki ahırda elektrik kontağından yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ot balyalarını tutuşturdu.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ahırdan dumanların yükseldiğini gören Tezcan Akyörük, durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin iş makineleriyle müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

OLAY YERİNDEN AYRILMADI

Yangında, ahırdaki 6 köpek yavrusu telef olurken, yaklaşık 600 ot balyası alev alev yanarak kül oldu. Yavruları telef olan köpeğin ise yangın söndürülene kadar olay yerinden ayrılmaması dikkat çekti.

Kaynak: DHA