Bunalıma Giren Genç Kadın, 6 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürüp İntihara Kalkıştı
Mardin'de bir süredir bunalımda olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öne sürülen genç kadın, 6 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan genç kadın, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, bir süredir bunalımda olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öne sürülen 26 yaşındaki Filiz Z., oğlu 6 yaşındaki İbrahim'i bıçaklayarak öldürdükten sonra, bileklerini keserek, intihar girişiminde bulundu. Filiz Z., yoğun bakımda tedavi altına alındı.
İLAÇ TEDAVİSİ GÖREN ANNE, 6 YAŞINDAKİ OĞLUNU BIÇAKLADI
Olay, bugün öğleden sonra Artuklu'nun Savurkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir bunalımda olduğu, bu nedenle ilaç tedavisi gördüğü iddia edilen Filiz Z., oğlu İbrahim'i bıçaklayarak, öldürdü. Ardından da aynı bıçakla bileklerini keserek, intihar girişiminde bulundu. Evden gelen sesler üzerine komşuları, kapı zilini çaldı. Açan olmayınca da polise haber verdi.
BİLEKLERİNİ KESEN YARALI ANNE HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde küçük İbrahim ile annesini kanlar içerisinde, hareketsiz yatarken buldu. Eve çağrılan sağlık görevlileri, İbrahim'in aldığı bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Bileklerini kesen Filiz Z. ise ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Filiz Z.'nin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Küçük çocuğun cenazesi ise annesinin tedavi altında tutulduğu hastanenin morguna konuldu.
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Çocuğa kiymis ama kendine kiyamamis tabi canın acıdı bileklerine değil kalbine saplasaydin geberirdin.cocugun ne acılar çekti ben bu yabancı halimle düşünürken annesi olarak sen nasıl yaşayacaksın bu dünyadaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Böyle ana olmaz olsun hayvanlar bile yavrusuna kıymazCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İdam gelsin tamamda şimdi kim adaletli bir şekilde işleyeceğine inanıyor, söylermisiniz. Yorumu beğenilmeyen asılabilir , tecavüzcü asılmaya bilir. Şuan ki durumda kim güvenebilir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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RABBİM KİMSEYE YAŞATMASIN AKLI YERİNDE BİR ANNE BUNU YAPAR MICevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır...: yapıyormuş demekki4 Yayından Kaldır