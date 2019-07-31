Çin'de 6. kattan düşen 3 yaşında çocuk, açılan çarşaf sayesinde ölümden döndü
Çin'de apartman dairesinin balkonuna tırmandıktan 6'ncı katan düşen 3 yaşındaki çocuk, balkonun altına açılan çarşaf sayesinde hayatta kaldı.
Çin'de apartman dairesinin balkonuna tırmanan çocuk, 6'ncı kattan düştü. Apartman sakinleri, balkonun altına çarşaf açarak düşen çocuğu kurtardı.
Olay, Çongçing eyaletindeki Jiulongpo bölgesindeki bir apartmanda meydana geldi. 6'ncı katta oturan bir çiftin 3 yaşındaki çocuğu, balkon korkuluklarına tırmanarak balkonda asılı kaldı. Apartman sakinleri, çocuğun düşmek üzere olduğunu fark etti ve balkonun altına çarşaf açarak düşen çocuğu kurtardı.
MUCİZE ESERİ HAYATTA KALDI
Çocuk, mucize eseri yara almadan kurtuldu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, çocuğun balkona tırmanmaya çalıştığı, gücü tükenince aşağıya düştüğü görüldü.
Yetkililer, yaz aylarında balkon kapılarını ve camlarını açan aileleri, çocuklarını korumaları ve gözetmeleri konusunda uyardı.
Kaynak: DHA
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