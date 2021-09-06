6 EylüL 2021 İstanbul hava durumu! Bu hafta yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı?
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6 EylüL 2021 İstanbul hava durumu! Bu hafta yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı?

6 EylüL 2021 İstanbul hava durumu! Bu hafta yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

İstanbul'da başlayan yağmurun ardından yağmur ile ilgili detaylar ve İstanbul hava durumu araştırılmakta. Peki, yağmur ne kadar sürecek? Bu hafta yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Yağmur kaç gün sürecek?

İstanbul'da başlayan sağanak yağmur ile birlikte çok sayıda vatandaş sağanak yağmur ile ilgili detayları araştırmakta. Vatandaşlar internette en çok "İstanbul hava durumu! Bu hafta yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu! İstanbul meteoroloji" gibi soru ve konuları araştırmakta. İstanbul'daki 15 günlük hava durumu ve yağış ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da hafta boyu rüzgarlar etkili olacak. Bu hafta ile birlikte sıcaklıklar düşerken İstanbul'un bu haftalık hava tahminlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Pazartesi

6 Eylül Pazartesi günü 19°C ile 25°C arasında olan İstanbul'da erken saatlerden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Yağış saat 18.00'a kadar etkisini sürdürecek. İstanbul'da hava 18.00'den sonra ise parçalı bulutlu olacak. Meteoroloji kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı.

Salı

7 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığın 19°C ile 24°C arasında, rüzgarlı olması bekleniyor. Salı günü İstanbul'da yağış beklenmiyor.

Çarşamba

8 Eylül Çarşamba günü rüzgarın etkili olacağı İstanbul'da sıcaklığın 18°C ile 25°C arasında olması bekleniyor. Çarşamba günü Meteoroloji Merkezi Müdürlüğü verilerinde yağmur beklenmiyor.

Perşembe

9 Eylül Perşembe gök gürültülü yağışın etkili olacağı İstanbul'da yağış erken saatlerden itibaren etkili olacak. İstanbul'da Perşembe günü sıcaklığın 19°C ile 25°C arasında olması bekleniyor.

Cuma

10 Eylül Cuma, Perşembe günü başlayacak olan gök gürültülü yağışın Cuma günü de etkili olması beklenirken, sıcaklığın 18°C ile 24°C arasında olması bekleniyor.

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Cumartesi

11 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürecek akşam saatlerini doğru etkisini azaltacak. İstanbul'da Cumartesi günü sıcaklığın 18°C ile 26°C arasında olması bekleniyor.

Pazar

12 Eylül Pazar günü hafta içi ve Cumartesi etkili olan sağanak yağış etkisini azaltmış ve yağışsız olacak. Sıcaklığın 19°C ile 26°C arasında ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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6 EylüL 2021 İstanbul hava durumu! Bu hafta yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? - Haberler
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