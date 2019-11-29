6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Arnavutluk'ta ölü sayısı 45'e yükseldi

29.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:38

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremden sonra yaralar sarılmaya devam ediliyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ülkede, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 45'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Merkez üssü başkent Tiran'ın 34 kilometre kuzeybatısı olan depremde ölenlerin yanı sıra, 700'den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Yıkıcı depremin ardından 250'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 45'e çıktığı bildirildi.

YARALI SAYISI 700'DEN FAZLA

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı ise yaralı sayısının 790 olduğunu açıkladı. Dıraç'ın Thumane ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının sonlandığı belirtilirken, Dıraç'ın diğer bölgelerinde başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelerden gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ARTÇILARIN YANI SIRA İKİ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Bölgede, küçük artçı sarsıntıların yanı sıra dün 5,6 ve bugün 5,1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Öte yandan Bakanlar Kurulu kararıyla, deprem nedeniyle başkent Tiran ve Dıraç'ta 30 günü geçmeyecek süreyle doğal afet durumu ilan edildi.