56 yaşındaki Seda Sayan, fit görüntüsüyle genç kızlara taş çıkarttı

Yeni sezonda Yemekteyiz ile ekranlara gelmeye hazırlanan Seda Sayan, şimdilerde yakın dostu Safiye Soyman ile tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Seda Sayan önceki günde bikinili fotoğraflarını paylaştı.

VÜCUDUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Yemekteyiz'in uzun süren çekimlerine ara veren Seda Sayan, çıktığı tatilde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Önceki gün Safiye Soyman ile oryantal oynarken çektirdiği videosunu paylaşan şarkıcı, şimdi de bikinili fotoğraflarını paylaştı. 56 yaşındaki Seda Sayan'ın yıllara meydan okuyan fit vücudu ise görenleri şaşkına uğrattı.