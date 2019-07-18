55 yaşındaki Yonca Evcimik, 50 yaşındaki Jennifer Lopez'e direk dansıyla meydan okudu
Popun efsane ismi Yonca Evcimik, yaptığı direk dansıyla ABD'li yıldız Jennifer Lopez'e meydan okudu.
90'lara damga vuran Yonca Evcimik, 2017 yılına ait direk dansı performansını takipçileriyle paylaştı. 55 yaşındaki şarkıcı kıvraklığıyla hayran bıraktı.
"HANGİMİZ İYİ TARTIŞMAYA AÇMIYORUM BİLE"
Direk dansı performansını paylaşırken aynı zamanda Eylül ayında filmi vizyona girecek olan Jennifer Lopez'e göndermede bulunan şarkıcı, "TBT vakti sene 2017. Direk dansı benden sorulur Jennifer Lopez! Duydum ki Eylül ayında çıkacak olan filminde direk dansı yapıyormuşsun, hangimiz iyi tartışmaya açmıyorum bile" notunu düştü.
PANTOLONUNUN DÜĞMESİNİ AÇARAK POZ VERMİŞTİ
Vaser liposuction BBL yöntemiyle karın bölgesindeki yağlarını aldıran şarkıcının pantolonunun düğmesini açarak vermesi de sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
YORUMLAR (2)
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elektiriği direğine cıksan ne yazar acil akıl lazımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ÇOK YAZIK ALLAH HİDAYET VERSİNCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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