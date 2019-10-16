53 yaşındaki yıldız oyuncu Salma Hayek, takipçilerine çıplak pozla teşekkür etti

16.10.2019 16:55

53 yaşındaki Lübnan asıllı Meksika'lı aktris Salma Hayekinstgramda 12 milyon takipçiye ulşamasını akupunktur yaparken çektiği çıplak fotoğrafı paylaşarak kutladı.

ÇIPLAK POZ PAYLAŞTI

Fotoğrafı İngilizce ve İspanyolca şu başlık ile paylaştı. "Destek ve sevginiz için teşekkür ederim. 12 milyona ulaşmamı sağladınız. Sağlık ve iyilik için yapılan her iğne sizden birer milyonu temsil ediyor. Oscar adayı oyuncu Instagram'ı sık kullanan oyuncular arasında.