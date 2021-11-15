51 yabancı uyruklu öğrenci Türkiye'de sinema ile tanıştı

ANKARA'da Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören ve çeşitli nedenlerle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalıp Türkiye'ye gelen 51 yabancı uyruklu öğrenci, Türkçe öğretmenleri Mustafa Caymaz'ın projesi ile hayatlarında ilk kez sinemaya gitti.

Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan Türkçe öğretmeni Mustafa Caymaz, eğitim verdiği yabancı uyruklu öğrencilerinden birinin, hayatı boyunca gitmediği sinemanın nasıl bir şey olduğunu ve nasıl gidildiğini sorması üzerine öğrencileri için harekete geçti. Caymaz, okulda eğitim gören savaştan kaçan, ailesini kaybeden ya da farklı sebeplerden Türkiye'ye gelen 51 yabanca uyruklu öğrencisini hayatlarında hiç görmedikleri sinema ile buluşturmaya karar verdi. Gerekli izinleri alan Caymaz; Irak, Suriye, Afrika, Afganistan, Fransa, Kazakistan, Somali, Fransa uyruklu 51 öğrencisini Yenimahalle ilçesinde bulunan AVM'nin sinema salonuna götürdü. Öğrenciler, hayatlarında ilk kez sinemada film izlemenin heyecanını yaşadı.