50 yıldır sarımsak üretiyor

23.10.2019 10:10

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki, Osman Bulut, 50 yıldır pazarlarda sadece sarımsak satarak geçimini sağlıyor.

50 yıldır kendi arazisinde sarımsak yetiştirdiğini belirten Osman Bulut, "Ben Türkiye'de çok meşhur olan ve üçbaş sarımsağı diye adlandırılan bu ürünü satarak çok para kazandım. Osmanlı padişahlarının sofrasına konmuş bir sarımsak çeşididir bu sarımsak. Aroması ve lezzeti bambaşkadır. Ben 15 yaşında üretime başladım. Evlendikten sonra başka hiç bir iş yapmadım ve sarımsak satarak geçimimi sağladım" dedi.

Bulut, "Sarımsağın kilogram fiyatı şuan 60 TL. 8. ayın başına kadar hasat ederim. Daha sonra kurumaya bırakırım. Ardından bağcık yapar pazar, pazar dolaşır satarım. 50 yıldır böyle yaşadım. Bundan sonra da ömrüm yettiğince Şaphane'nin Üçbaş köyünün topraklarında yetişen şifa kaynağı bu sarımsağı satacağım. Bu sarımsak sayesinde çocuklarımı büyüttüm, okuttum ve yuvalarını kurdum. Tüm halkımızı Osmanlı saraylarına kadar özel olarak gitmiş Şaphane Üçbaş sarımsağını almaya davet ediyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA