5 yıldızlı otelin restoran müdürü, otomobilinde ölü bulundu
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5 yıldızlı otelin restoran müdürü, otomobilinde ölü bulundu

Antalya'da 5 yıldızlı otelde restoran müdürü olarak çalışan Halit Y., aracında başından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

13.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:25
5 yıldızlı otelin restoran müdürü, otomobilinde ölü bulundu

Antalya'nın ilçesinde, 5 yıldızlı otelde restoran müdürü olarak çalışan Halit Y.'nin (48), otomobilinde av tüfeğiyle başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Olay, saatlerinde, Manavgat'ın Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 07 DHC 94 plakalı otomobilden silah sesi geldiğini duyanlar, polise verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Ekipler, aracın sürücü koltuğunda, ayakları dışarıda, bacaklarının arasında av tüfeği olan, başından vurulmuş erkek cesediyle karşılaştı.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Cansız bedenin, Halit Y.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halit Y.'nin cesedi, otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Halit Y.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, soruşturma başlattı.

2 ÇOCUĞU YETİM KALDI

5 yıldızlı otelde restoran müdürü olarak çalışan Halit Y.'nin evli ve 1'i kız olmak üzere 2 çocuğu bulunduğu belirtildi.

Olay yerinden kareler;

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: 5 yıldızlıáotelin restoran müdürü, otomobilinde ölü bulundu
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