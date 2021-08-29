5 yıldızlı otelde staj yapan Hediye, minibüs çarpmasıyla yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

5 yıldızlı otelde staj yapan Hediye, minibüs çarpmasıyla yaşamını yitirdi

5 yıldızlı otelde staj yapan Hediye, minibüs çarpmasıyla yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpmasıyla ağır yaralanan Hediye Aksoy (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpmasıyla ağır yaralanan Hediye Aksoy (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Kaza, dün Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Kadriye- Belek turizm yolundan karşıya geçmek isteyen Hediye Aksoy'a, Yusuf Kurt'un kullandığı 07 AAN 059 plakalı minibüs çarptı. Yola savrulan genç kız yerde hareketsiz kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Hediye Aksoy, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Müdahaleyle hayata döndürülen Hediye Aksoy, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada da fenalaşan Hediye Aksoy, kurtarılamadı. 

Hatay'dan staj yapmak için Serik'teki 5 yıldızlı otele geldiği belirtilen Hediye Aksoy'un cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Minibüsün şoförü Yusuf Kurt ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç

Gencecik yaşında hayatı karardı! 5 yıldır güneş yüzü görmüyor
Gencecik yaşında hayatı karardı! 5 yıldır güneş yüzü görmüyor
Son dakika! TEM otoyolunda zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı
Son dakika! TEM otoyolunda zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı
İzleyenlerin yüreği ağzına geldi! Freni boşalan dev otobüs yokuş aşağı inerek 5 katlı apartmana çarptı
İzleyenlerin yüreği ağzına geldi! Freni boşalan dev otobüs yokuş aşağı inerek 5 katlı apartmana çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Filiz Akın Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Salih Uçan Fatih Terim Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
5 yıldızlı otelde staj yapan Hediye, minibüs çarpmasıyla yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 16:26:47. #1.16#

title