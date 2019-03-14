5 Yaşındaki Çağatay'ın Muhtar Olmak İstediği Video Sosyal Medyayı Salladı
5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın muhtar adayı olmak istediğini söylediği anların videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
5 yaşındaki çocuğun muhtar adayı olmak istediğini söylediği videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
"BEN MUHTAR OLACAĞIM"
5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın videosu sosyal medyayı salladı. Küçük Çağatay muhtar olmak istediğini söyleyerek, "Ben muhtar oluyorum. Rakiplerim Sude, Eren, Eren'in abileri." ifadelerini kullandı.
"OYUM SANA ÇAĞATAY"
Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları da sessiz kalmadı. Birçok sosyal medya kullanıcısı videoyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok tatlı bir çocuk eminim muhtar olsa daha güzel yönetir bazı insanlardan." yorumunu yaptı.Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok tatlı ben ikna oldum. Oyum sana Çağatay." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (4)
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küçük Çağatay’ın topluma güzel hizmetler yapacagına ve herkese adaletli davranacağına olan inancım tamdır;)) oyum çagataya helal olsun;))Cevap Yaz 1 Yayından KaldırARTVİNLİ GÜRCÜ: Çok Dogru Söylüyorsun Dayı.Yayından KaldırİZMİR’Lİ İSMET: Aynen Hocam.Yayından Kaldır
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Canım benim sana cocukluk daha cok yakışıyorCevap Yaz Yayından Kaldır