5 ülkeden 21 genç, Başkan Kılıç ile beraber Buca'da üzüm hasat etti
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5 ülkeden 21 genç, Başkan Kılıç ile beraber Buca'da üzüm hasat etti

5 ülkeden 21 genç, Başkan Kılıç ile beraber Buca'da üzüm hasat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gençlik organizasyonu olan AIESEC'in İzmir Şubesi ile Buca Belediyesinin iş birliği sonucu, dünyanın dört bir yanından Buca'ya gelen gençler hasat keyfi yaşadı.

Gençlik organizasyonu olan AIESEC'in İzmir Şubesi ile Buca Belediyesinin iş birliği sonucu, dünyanın dört bir yanından Buca'ya gelen gençler hasat keyfi yaşadı. Gençler, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile beraber Bağ Evi'nde, bağ bozumu gerçekleştirdi. Buca'nın değerlerini ve güzelliklerini sadece ülkemize değil tüm dünyaya tanıtacaklarını belirten Başkan Kılıç, "Bu topraklarda hala tarım yapılabileceğini göstermek istiyoruz" dedi.

Buca Belediyesi iştiraki Bucamar ve AIESEC İzmir Şubesi ile haziran ayında imzalanan iş birliği kapsamında, dünyanın farklı ülkelerinden 21 genç yabancı öğrenci Buca'ya geldi.

Tunus, İtalya, Portekiz, Ukrayna, Rusya'dan Buca'ya gelen ve 13 Eylül'e kadar çeşitli programlara katılacak olan 21 değişim katılımcısı genç, Buca Belediyesi Bağ Evi'nde gerçekleştirilen bağ bozumuna katıldı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da katıldığı etkinlikte, gençler Buca'nın meşhur benekli sultani üzümlerini hasat etti.

"Amacımız; topraklarımızı betona mahkum etmemek"

Buca'nın değerlerini ve güzelliklerini tüm dünyaya tanıtacaklarını belirten Başkan Erhan Kılıç, "Biz, bu topraklarda hala tarım yapılabileceğini göstermek istiyoruz; çünkü son zamanlarda hobi bahçeleri ve ticari işletmeler yoğunlaşmaya başladı. Bunlara karşılık, biz Buca'ya özgü razakı üzümünün burada yaşayabileceğini ve bundan buradaki toprak sahiplerinin para kazanabileceğini göstermek amacıyla böyle bir işlem yapıyoruz. Asıl amacımız; bu toprakları, bu coğrafyayı korumak, betona mahküm etmemek" dedi.

"Taşın altına elimizi koyduk"

Buca Belediyesi Bağ Evi'nin bir okul gibi işlevi olduğunu belirten Kılıç, "Tarımsal faaliyetler, küresel ısınmadan dolayı ciddi manada zorlu bir noktaya doğru evrilmeye başladı; ancak dünya nüfusunu sağlıklı bir şekilde doyurmamız lazım. Bunun için belediyelere ve devletlere ciddi manada görev düşüyor. Belediye olarak asıl amacımız bu tarım arazilerini betona boğulmadan, bu tür tarımsal faaliyetlere yönlendirebilmek. Bu coğrafya, suyu olan hala tarım yapılabilecek bir coğrafya. Bunu gösterebilmek amacıyla taşın altına elimizi koyduk" diye konuştu. - İZMİR

5 ülkeden 21 genç, Başkan Kılıç ile beraber Buca'da üzüm hasat etti
5 ülkeden 21 genç, Başkan Kılıç ile beraber Buca'da üzüm hasat etti
5 ülkeden 21 genç, Başkan Kılıç ile beraber Buca'da üzüm hasat etti
5 ülkeden 21 genç, Başkan Kılıç ile beraber Buca'da üzüm hasat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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5 ülkeden 21 genç, Başkan Kılıç ile beraber Buca'da üzüm hasat etti - Haberler
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