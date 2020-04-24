5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
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Güney Afrika, İran, Güncel, Haber

5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak

İran, Güney Afrika, Senegal, Fas ve Sudan'da Ramazan hilalinin görünmemesi nedeniyle cumartesi günü oruç tutulacak.

24.04.2020 08:09 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:10
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ülke lideri Ali Hamaney'e bağlı Hilal Gözlemleme Birimi Yetkilisi Ali Rıza Muvahhidnejad, yaptığı açıklamada, hilalin görünmemesi nedeniyle cumartesinin, Ramazan'ın birinci günü olarak belirlendiğini ifade etti.

IRAK VE LÜBNAN'DAKİ ŞİİLER İRAN'A UYACAK

İran, geçen yıl da İslam dünyasının genelinden farklı olarak Ramazan'a bir gün geç başlamıştı. Irak ve Lübnan gibi ülkelerde yer alan Şiiler de Ramazan'ın başlangıcı konusunda İran'a uyuyor.

Irak'ta da, Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği ifade edilmişti. Lübnan'daki Şiilerin dini mercisi konumundaki Yüksek Şii İslam Konseyi, Ramazan'ın ilk gününün cumartesi olduğunu açıklamıştı.

GÜNEY AFRİKA, SENEGAL, FAS VE SUDAN

Somali, Mali, Nijerya, Kamerun, Etiyopya, Cibuti, Gana, Güney Sudan, Gambiya, Seyşeller, Mısır, Libya, Tunus ve Cezayir, Ramazan ayının bugün başlayacağını duyururken, Güney Afrika, Senegal, Fas ve Sudan, Ramazan'ın ilk orucunun cumartesi günü tutulacağını açıkladı.

Öte yandan Güney Afrika Alimler Birliği Konseyi, hilalin görünmemesi nedeniyle Ramazan ayına cumartesi girileceğini bildirdi.

5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
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