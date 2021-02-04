5 Şubat ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu! ŞOK'tan Cuma kampanyası!

5 Şubat ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınladı. ŞOK'ta bu hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK'tan Cuma kampanyası!

ŞOK aktüel Cuma fırsatları evin ihtiyaçları için önemli ürünler getiriyor. Haftanın fırsatlarında 5 Şubat 2021 ile 9 Şubat 2021 tarihleri arasında özel kampanyalar yer alıyor. Peki kampanyalı ürünler neler? İşte detaylar: Öncelikli olarak Philips markalı olarak gelen 3 farklı Gaming ürünü var.

ŞOK 5-9 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK marketin aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlere bu cuma günü yenileri eklenecek. ŞOK 5 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK markete yarın neler gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta; Phılıps Game Pad 79,90 TL'den, Phılıps Klavye 79,90 TL'den, Phılıps Oyuncu Mouse 59,90 TL'den ve Kiwi Otomatik Köpük-Dezenfektan Makinesi 99,90 TL'den satışa sunulacak.

Philips Game Pad 79,90 TL

Philips Oyuncu Klavye 79,90 TL

Philips Oyuncu Mouse 59,90 TL

5 Şubat ŞOK kampanyası incelememizde bu haftanın ilk dikkat çeken aktüel ürünü Kiwi Otomatik Köpük & Dezenfektan Makinesi oluyor. ŞOK'ta bu hafta 5 Şubat 2021 Cuma günü satışa sunulacak Kiwi Otomatik Köpük & Dezenfektan Makinesi fiyatı 99,90 TL olacak. ŞOK Market 5 Şubat kampanyasında yer alan dğer aktüel ürünlere de hızlıca göz atalım.

ŞOK Aktüel Ürünler yeni hafta kampanyasında Philips markalı Game Pad 79,90 TL, Oyuncu Klavye 79,90 TL ve Oyuncu Mouse 59,90 TL fiyatla satışa sunulacak. Seyahat Yastığı 17,95 TL, Büyük Boy Valiz 109 TL, Orta Boy Valiz 99,90 TL ve Küçük Boy Valiz 84,90 TL olacak.Pilsan Micro Bloklar 59,90 TL, GoKidy Benim Yarış Kamyonum Seti 34,95 TL ve Oyuncak Makyaj Seti ise 17,95 TL olacak.

ŞOK Aktüel 5 Şubat fırsatlarında Kumaş Kirli Sepeti 49,95 TL, Waffle Yuvarlak Kurulama Bezi 5,99 TL, 2'li Dijital Baskılı Banyo Paspası 31,95 TL. Gezer Kadın ve Erkek Banyo Terliği 12,95 TL, 3'lü El Havlusu 6,50 TL, Bukle Banyo Havlusu 15,95 TL. Mini Hurç 7,99 TL, Maxi Hurç 9,99 TL ve son olarak Rubenis Şemsiye 34,95 TL olacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışverişlerde 5 - 9 Şubat tarihleri arasında Gliss Şampuan & Saç Kremi Çeşitleri için 10 TL ve Diadermine Lift + Botology Kırışıklık Karşıtı GÜndüz Kremi 25 TL fiyat sunulurken 8 - 9 Şubat tarihlerinde 20'li Nescafe Classic için 6 TL ve Neutrogena Hydro Boost Jel Vücut Kremi için ise 14 TL indirimli fiyat sunulacak.