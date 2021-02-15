5 liranın arkasında kimin resmi var? 5 TL'nin arkasında kim var?

Türk lirasında 6 adet bulunan banknotların her birinde farklı insanların resmi basılı. Peki 5 liranın arkasında kimin resmi var? 5 TL'nin arkasında kim var? Kağıt paraların arka yüzündeki kişiler kimlerdir?