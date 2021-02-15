5 liranın arkasında kimin resmi var? 5 TL'nin arkasında kim var?
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5 liranın arkasında kimin resmi var? 5 TL'nin arkasında kim var?

15.02.2021 19:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:49
5 liranın arkasında kimin resmi var? 5 TL'nin arkasında kim var?

Türk lirasında 6 adet bulunan banknotların her birinde farklı insanların resmi basılı. Peki 5 liranın arkasında kimin resmi var? 5 TL'nin arkasında kim var? Kağıt paraların arka yüzündeki kişiler kimlerdir?

Türk lirası 6 adet banknota sahip. Bunlar 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL. Ön yüzlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunuyor. Fakat her bir banknotun arka yüzündeki Türk büyüğü değişiyor. İşte 5 liranın arkasında kişi hakkında detaylar...

5 TL'NİN ARKASINDA KİM VAR?

5 TL'nin arkasındaki resim Aydın Sayılı'ya ait. 5 TL'nin arkasındaki kişi Aydın Sayılı'dır. Aydın Sayılı, dünya üzerinde bilim tarihi doktorasını bitiren ilk insan olan Aydın Sayılı, lise dönemindeki üstün başarısından ötürü dönemin Milli Eğitim Bakanı'nın desteğini aldı ve yurt dışı sınavlarında dereceye girerek Harvard Üniversitesi'nde Bilim Tarihi okudu. Harvard doktorası da alan Sayılı, Bilim Tarihi konusunda doktora alan ilk kişi.

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