21.08.2019 21:05

5 kişinin öldüğü Diyarbakır'daki silahlı kavgada kahreden detay

Silvan'da hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ü, hırsız sandıkları kişileri kovalarken canlarından oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün, hırsız sandıkları kişileri kovalarken canlarından olduğu öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, eşi ile tartışan kadın babasının evine gitti. Yaklaşık 3 aydır baba evinde kalan kadının kocası, boşanmayı reddederek eşini almak istediğini kayınbabasına bildirdi. Olumsuz yanıt alan koca, yakınlarını da yanına alarak uzun namlulu silahlarla eşinin ailesinin evine baskın düzenledi.

Silah seslerini duyan komşular kurşunların hedefi oldu

Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda sesleri duyan komşular, köye hırsız girdiğini düşünerek dışarı çıktı. Dışarı çıkmaları üzerine kurşunların hedefi olan Aziz Narin, Gökhan Narin, Münevver Narin ve Halise Narin hayatını kaybetti. Bu sırada çıkan çatışmada kurşunların isabet ettiği Edip Oğdaç da olay yerinde hayatını kaybetti. Çatışmada 1'i ağır 8 kişi de yaralandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır ve Silvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Saldırıya uğrayan ev kurşun izleri ile doldu

Öte yandan, saldırının şiddetti gün ağarınca ortaya çıktı. Eşinin boşanmak istemesi üzerine gece saatlerinde uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda eşi ve ailesinin bulunduğu ev delik deşik oldu. Kurşun izleri dehşet anını gözler önüne sererken köy sakinlerinin sinir krizleri geçirdiği görüldü.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA