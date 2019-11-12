Genç kız 5'inci kattan atladı! Hayati tehlikesi devam ediyor
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Genç kız 5'inci kattan atladı! Hayati tehlikesi devam ediyor

Çorum'da 5'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihara kalkışan 20 yaşındaki Hanife, ağır yaralandı. Tedaviye alınan genç kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

12.11.2019 22:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:24

'da 5'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihara kalkışan S. (20), ağır yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 5'inci katında ailesiyle yaşayan Hanife S., dün akşam odasının penceresine çıktı.

KENDİSİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Bu sırada odaya giren annesi Ayten S.'yi gören genç kız, kendini boşluğa bıraktı. Evin bahçesindeki tentenin üzerine düşerek ağır yaralanan genç kız, gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedaviye alınan genç kızın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Genç kız 5'inci kattan atladı! Hayati tehlikesi devam ediyor
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