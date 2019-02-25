5 İmam Hatip Ortaokulu, "Öğrenci Yok" Gerekçesiyle Kapatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Batman Mehmet Şimşek İmam Hatip Ortaokulu, Bursa Osmangazi Bisaş İmam Hatip Ortaokulu, Kocaeli Gölcük İhsaniye İmam Hatip Ortaokulu, Kocaeli Gölcük Kuruçeşme İmam Hatip Ortaokulu ve Şanlıurfa Karaköprü Kırkpınar İmam Hatip Ortaokulu'nu "Öğrenci yok" gerekçesiyle kapattı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Abdülhalik Baş imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen yazıda Batman, Bursa, Kocaeli ve Şanlıurfa'daki bazı imam hatip ortaokullarının kapatılması teklif edildi.

5 OKUL İNCELEMEYE ALINDI

İncelemeye alınan, Batman Mehmet Şimşek İmam Hatip Ortaokulu'nun, Bursa Osmangazi Bisaş İmam Hatip Ortaokulu'nun, Kocaeli Gölcük İhsaniye İmam Hatip Ortaokulu'nun, Kocaeli Gölcük Kuruçeşme İmam Hatip Ortaokulu'nun ve Şanlıurfa Karaköprü Kırkpınar İmam Hatip Ortaokulu'nun kapatma şartlarını taşıdığı anlaşıldı.

GEREKÇE: ÖĞRENCİ AZ

Beş okulun kapatma teklifinde, okulların kapatılması talebinin gerekçeleri de belirtildi. Buna göre, beş imam hatip ortaokulunun kapatılması istemine, 'Öğrenci azlığı, okula kayıtlı öğrencilerin başka bir okula nakli, kayıtlı öğrenci bulunmaması' gibi gerekçeler sunuldu.