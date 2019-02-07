5 Günlük Bebeğini Cami Avlusuna Bıraktı... Kimliği Tesadüfen Belirlendi
İstanbul Esenyurt'ta 5 gün önce doğum yapan Suriyeli kadın, bebeğini cami avlusuna bırakıp kaçtı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Esenyurt'ta Suriyeli bir kadın 5 günlük bebeğini cami avlusuna bırakıp kaçtı. Ambulans ekipleri tarafından tesadüfen doğduğu Esenyurt Devlet Hastanesi'ne getirilen bebeği, hemşireler kıyafetlerinden tanıyınca annesinin kimliği ortaya çıktı. Polis Suriyeli Anne Meryem İ.'yi arıyor.
EKİPLER, BEBEĞİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Olay 5 Şubat akşamı saat 20.00 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın kundak içinde bir bebeği Osmanlı Camii'nin avlusuna bırakıp kaçtı. Avluda ağlayan bebeği duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede camiye gelen ekipler bebeği Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürdü.
HEMŞİRELER TANIDI
Hastanenin yeni doğan servisine getirilen bebeği burada çalışan hemşireler kıyafetlerinden tanıdı. Polis yaptığı incelemede Suriyeli Meryem İ.'nin (32) 1 Şubat'ta doğum yaptığı ve bebekle birlikte 5 Şubat günü saat 19.30 sıralarında taburcu olduklarını belirlendi. Bebek halen yeni doğan servisinde tedavi altına alınırken, polis Meryem İ.'yi arıyor.
GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Öte yandan Meryem İ. bebeği cami avlusuna bırakmadan hemen önce güvenlik kameralarına yakalandı. Caminin yakınındaki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadın kucağında bebekle geliyor. Daha sonra kadın geldiği yoldan dönerken kucağında bebeğin olmadığı görülüyor.
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bakamayacagınız çocukları lütfen cami kapısına degil sarayın kapısına bırakınız:)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Doğur Doğur bırak oh ne güzel memleket Türkiye bakar siz doğurun yeterki başımızdakiler istedikten sonra. patır patır doğurunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TAZE HUKUKCU........sanki bizim milletimizde yok....irkcilik yapmaa... hukukcuuuCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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9 ay sonra yine doğurur insanlıktan nasibini almamış bir toplulukCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yanlış yere bırakmış,sarayın kapısına bırakması daha dogru olurdu;)Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır