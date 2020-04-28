5. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Ramazan ayının ilk gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, Ramazan ayı 5. gün iftar menüsü!

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 5. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

5. GÜN İFTAR MENÜSÜ

5. gün iftar menüsünyle misafirlerinize özel bir sofra hazırlayacaksınız. Padişahlara layık Ali nazik kebabı ve Lübnan'a özel lezzetlerden falafel ile misafirlerinize ziyafet sunarken Anadolu lezzetlerindne Eğin piyazı menüyü tamamlayacaksınız. İftar sonrası, kazandibi tatlısı ile misafirlerinize unutulmaz bir iftar sofrası hazırlayabilirsiniz.

MERCİMEK ÇORBASI

FALAFEL





ALİ NAZİK KEBABI

EĞİN PİYAZI

KAZANDİBİ

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 adet orta boy patates

1 adet havuç

1 çorba kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı domates salçası

1 litre su

3 çay kaşığı mısır unu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu İçin Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

8 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı nane

Yapılışı:

Tencerede 3 yemek kaşığı zeytinyağını ve yemeklik doğradığınız soğanları kavurun.

3 kaşık mısır unu ilave edilerek kısık ateşte kavurun. 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyin. 1 adet havucu rendeleyin. Yıkadığınız ve süzdüğünüz mercimekleri ekleyin. 1 litre suyu ekledikten sonra tencerenin kapağını kapayın.

Tüm karışımı blendırdan geçirin ya da süzgeçte süzün. Tuz, karabiber ve kimyonu ekledikten sonra içine 2 yemek kaşığı tereyağı, 8 yemek kaşığı süt, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve nane ekleyerek 7-8 dakika yüksek ateşte pişirin. Yanında iyi bir elden pişmiş mısır ekmeği ile harika olur.