5 generalin istifa ettiği iddiasına ilişkin Bakan Akar'dan ilk açıklama: Bize 2 tanesi ulaştı

26.08.2019 12:22

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 5 generalin istifa ettiği iddialarına ilişkin, emeklilik talebinin doğal bir durum olduğunu belirterek, bu yönde talepte bulunan 2 generalin dilekçelerinin onaylandığını söyledi.

Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) emekliliğe sevk edilen 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın yerine atanan Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın görevi devralacağı törene katılmak üzere Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Erzincan´a geldi. Askeri uçakla gelen Bakan Akar ve komutanları, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve Belediye Başkanı Bekir Aksun karşıladı. Heyet daha sonra 3'üncü Ordu Komutanlığı´na geçti.

"ONLARI DA ONAYLADIK"

Bazı generallerin istifa ettiği iddialarına ilişkin açıklama yapan Akar ''Arkadaşlarımız hizmetlerini tamamlamasına müteakip hizmetlerimizin akışı sırasında kendi istekleri iradeleri doğrultusunda emekli olabilirler bu doğal bir durum. Şu ana kadar bize intikal eden 2 arkadaşımızın dilekçesi var. Onları da onayladık'' diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

"5 GENERAL İSTİFA ETTİ" İDDİASI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) son YAŞ ve atama kararlarına yönelik tepkilerin beraberinde istifaları getirdiği ileri sürülmüştü.

İddiaya göre istifa eden isimler;