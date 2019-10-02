5 erkeğin 2 erkeğe tecavüzden yargılandıkları davada ilk ifade: Arkadaşlarımın hiç alakası yok, ben yaptım

5 erkeğin 2 erkeğe tecavüzden yargılandıkları davada ilk ifade: Arkadaşlarımın hiç alakası yok, ben yaptım

Kayseri'de, önceden tanıdıkları Timur T. ve Özkan Y.'yi sopayla döverek darp ettikleri ve cinsel saldırıda bulundukları suçlamasıyla tutuklu yargılanan 5 sanığa, toplam 51'er yıl 1'er ay hapis cezası verildi. Sanıklardan biri tüm suçu üstlenerek "Arkadaşlarımın hiç alakası yok, onların tahliye olmasını istiyorum." dedi

02.10.2019 17:11
5 erkeğin 2 erkeğe tecavüzden yargılandıkları davada ilk ifade: Arkadaşlarımın hiç alakası yok, ben yaptım

Geçen yıl 27 Ekim'de meydana gelen olayda Faruk Ç., Murat K., Samet G., Olcay K. ve Mahmut M. bir araya gelip, önceden tanıdıkları Timur T. ve Özkan Y.'yi, etrafı ağaçlarla çevrili ıssız alandaki eve çağırıp darp ettikten sonra tecavüz etmişlerdi. Timur T. ve Özkan Y.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan 5 kişi, mahkemece tutuklandı.

"BEN PLANLADIM, ONLARIN TAHLİYE OLMASINI İSTİYORUM"

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Faruk Ç., "Olayı ben tasarladım, ben planladım, cebir ve tehdit kullandım. Ama herhangi bir para falan almadım. Cezalandırılmak istiyorum. Arkadaşlarımın hiç alakası yok, ben yaptım, onların tahliye olmasını istiyorum, cezalandırın beni" dedi. Diğer sanıklar da olayla hiçbir alakaları olmadığını, mağdur olduklarını belirterek, beraatlarını istedi.

51 YIL 1'ER AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti sanıklara, yağma, yağmaya teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı cinsel saldırı, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve şantaj suçlarından toplam 51'er yıl 1'er ay hapis cezası verdi.

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YORUMLAR (7)

  • UİEAUİ:
    iyi iş senesinde çıkar derler, geçen yıl ekim ayındaki suça bu yıl ekim ayında ancak karar veriliyor. yazık
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  • THE HERA:
    üst mahkeme bozar dosyayı olayı tasarlayan pilanlayan suçu üstlenmiş diğerleri kişinin yanında belki gaza gelip darp etmiş olabilir cinsel ilişkiye gelince bunların hepsinin gay olacağını zannetmiyorum aralarında ki züpbe zaten belli etmiş suçuda üstlenmiş.
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  • SEDAT:
    BENCE ASIN ÇOCUK TECAVÜZCÜSÜNÜ KADIN TECAVÜZCÜSÜNÜ BÖYLE AHLAKSIZLIKLAR YAPANI 3 KEREDEN FAZLA HIRSIZLIK YAPANI DA SAKATLAYIN GİTSİN BOZUK BİR ÜRÜNÜ BİLE ALMIYORSUNUZ ÇARŞIDA PAZARDA, BÖYLE OLAYLARDA DRAMATİK OLMAYIN.
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  • SEREN CANJ:
    Niye şaşırdınız türkiye de zaten bu olaylar çok oluyor çoğu erkek zaten erkek erkeğe gizli saklı tam gaz devam ediyor lar sağda solda anlayan anladı bu tarz olaylar ve artı cinayetler çok duyacaz daha böyle şeyler duyulmayanlar var
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