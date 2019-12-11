: 5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı

11.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:49

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir 5 buçuk aylık bebek "durumu ağırlaştı" denilerek Esenyurt'ta bulunan bir özel hastaneye getirildi. Hastanede yapılan incelemede bebekte darp izlerine rastlandı. Minik bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bebeği hastaneye getiren yabancı uyruklu Mohammed A. ve Mohammed Jıhhad N. bebeğin ölümünün şüpheli görülmesi üzerine Esenyurt İlçe Emmiyet Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Polis hayatını kaybeden bebeğin ailesinin evine araştırma için gittiklerinde ise anne Dianna Najar'ın evde olmadığını tespit etti. Annenin şehir dışına kaçtığı öğrenilirken, olayla ilgili akrabası olduğu öğrenilen 2 kişi polis merkezinden sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HASTANEYE GETİRİLME ANI KAMERADA

5 buçuk aylık bebeğin ölümü ile ilgili araştırmaya devam edildiği öğrenilirken bebeğin hastaneye getirilme anı görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, bebeğin bir kişi tarafından kucakta taşınarak acil servisi bölümünden içeri girdiği görülüyor.

Kaynak: İHA

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