5 askerimizin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
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5 askerimizin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 askerimizin şehit düştüğü hani saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" ifadelerini kullandı.

10.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:57
5 askerimizin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı, 'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit düştüğünü, 5 askerin de yaralandığını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İletişim Başkanı , saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirterek "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" ifadelerini kullandı.

İşte Altun'un o açıklaması;

"Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib'de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca 'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır."

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