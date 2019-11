17.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:00

Beğenilen şarkıları ve muhteşem yorumuyla müzik dünyasının parmakla gösterilen isimlerinden olan Sibel Can, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Instagram hesabından bornozlu pozlarını paylaşan güzel şarkıcı takipçilerinden büyük beğeni topladı.

GÜZELLİĞİNE VURGU YAPTILAR

Sosyal medya paylaşımlarından her geçen gün gençleştiği yorumları yapılan Sibel Can, bu kez takipçilerinin karşısına bornozlu bir şekilde çıktı. Hayranlarının güzelliğine ve zarafetine yorum yaptığı 49 yaşındaki şarkıcı muhteşem görüntüsüyle yıllara meydan okuyor. Öyle ki yaz aylarında 24 yaşındakikızı Melisa ile fotoğrafını paylaşan Sibel Can için"Abla kardeş gibi görünüyorlar" yorumları yapılmıştı.

"SADELİK HAYATIMA YANSIYOR" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Kıbrıs'ta sahneye çıkan Sibel Can "Maalesef gösterişin, torpilin, kibirin ve egonun kol gezdiği bu çağda; bir duruş, bakış, sadelik ne kadar kıymetli. Sadeliğin, mutlulukla dost olduğunu göreceksiniz. Bu; günlük hayatıma, kıyafetlerime, işime ve sesime yansıyor." demişti.

Haber Videosu: 49 yaşındaki Sibel Can'ın bornozuyla verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu