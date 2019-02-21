47 yıl Ceza Alan Mahkum Avukatını Yumrukladı

Amerika'da mahkeme salonunda 47 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyan adam avukatını yumrukladı. Güvenlik ekiplerinin hemen müdahale etmesi sonucu mahkum David Chislton, salondan uzaklaştırıldı. Burnu kırılan avukat sedyeyle götürülürken "oldukça eğlenceliydi" diyerek espri yaptı.

EŞİNİ REHİN ALIP EVİNİ YAKTI

Amerika Cleveland'ta David Chislton isimli adam, eşi ile tartıştıktan sonra eşini silah ile rehin aldı. Olay yerine polis gelirken adamın eşi Florine Chislton, kocasının bir anlık dalgınlığından faydalanıp kaçtı. Polisin teslim olmaya ikna etmeye çalıştığı Chislton eşi ile oturduğu evi ateşe verdi. Yangın kısa süre içinde büyüyüp evlerinin bulunduğu kompleksteki diğer evlere yayıldı. Yangında 16 aile evsiz kaldı.

CEZAYI DUYUNCA AVUKATINA SALDIRDI

Olaydan sonra olay yerine intikal eden ağır silahlı polisler tarafından gözaltına alınan Chislton, tutuklandı. Salı günü mahkemeye çıkarılan Chislton, mahkeme tarafından kendisine 47 yıl hapis cezası verildiğini duyunca elleri kelepçeli bir şekilde avukatına saldırdı. Arka arkaya avukatına yumruk atan Chislton, mahkeme de bulunan görevliler tarafından etkisiz hale getirilip cezaevine yollandı.

Chislton' eşi Florine Chislton, mahkeme de kocasının kendisinden başka hiç kimseyi düşünmeyen bir bencil olduğunu ve kocası ile evliliği boyunca hem kendisini hem yakınlarını öldürmesinden korktuğunu söyledi.