47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimlerin oldu? 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde kimler ödül aldı? - Haberler
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47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimlerin oldu? 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde kimler ödül aldı?

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47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimlerin oldu? 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde kimler ödül aldı?

Pantene iş birliğiyle bu yıl 47.si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyileri seçildi. Peki 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimlerin oldu? 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde kimler ödül aldı?

47. düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli törende sahiplerini buldu. elevizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirileceği geceyi Cem Davan ve Çağla Şıkel sundu. 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimlerin oldu? 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde kimler ödül aldı? Pantene Altın Kelebek Ödül Törenine ilişkin detaylar haberimizde.

47. PANTENE LTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ KİMLERİN OLDU?

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü : Ezgi Mola ve Merve Dizdar - (Masumlar Apartmanı TRT1)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü : Çağlar Eruğrul - (Teşkilat TRT1)

En İyi Dizi : Camdaki Kız - (Kanal D)

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