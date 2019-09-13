Cinsel yolla bulaşan hastalığına rağmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen tutuklandı

13.09.2019 20:26

Amerika'nın New Jersey eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki öğretmen Elsey Catillo, cinsel yolla bulaşan hastalığı olmasına rağmen altıncı sınıftan öğrencisi olan 14 yaşındaki bir öğrencisi ile 15 ay boyunca cinsel ilişkiye girdi. Yaşları 13 ve 14 olan iki çocuk annelerinin 14 yaşındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girmesini kaldıramaması üzerine babalarını durumdan haberdar etti.

"DEFALARCA İLİŞKİYE GİRDİK"

Durumu öğrenen babanın polise ihbar etmesi üzerine, öğretmen olan eski karısı geçen ay tutuklandı. Öğretmenin ilişkiye girdiği öğrenci polise verdiği ifadede, Elyse ile 2018 yılının Haziran ayındailişkilerinin başladığını anlattı. Adı açıklanmayan öğrenci, farklı yerlerde ve evde defalarca ilişkiye girdiklerini söyledi.

MAHKEMEDE BAŞINI EĞDİ

Ağustos ayında tutuklanan Elyse, mahkemede başını eğerek bir şey söylemedi. Öğrencisi ile ilişkiye girdiğini kabul eden Elyse'nin suçlu bulunması durumunda 15 ila 20 yıl arasında hapis cezası alacak.