45'lik sevgilisinin evinde cansız bedeni bulunan Ayşe Karaman'ın ölüm nedeni belli oldu

45'lik sevgilisinin evinde cansız bedeni bulunan Ayşe Karaman'ın ölüm nedeni belli oldu

29 Temmuz'da erkek arkadaşı olan anestezi uzmanı doktor Özgür T.'nin evinde cansız bedeni bulunan anestezi teknikeri olan Ayşe Karaman'ın ölümünün anestezik madde alımına bağlı meydana geldiği ortaya çıktı.

04.10.2019 09:17
45'lik sevgilisinin evinde cansız bedeni bulunan Ayşe Karaman'ın ölüm nedeni belli oldu

Ankara'da özel bir hastanede anestezi teknikeri olan Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz'da erkek arkadaşı olan anestezi uzmanı doktor Özgür T.'nin (45) evinde ölü bulunmuştu.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, otopsi için alınan örneklerde, ölüme sebebiyet veren "Propofol" ilacı bulunduğu tespit edilmişti. Ancak otopsiden kesin sonuç çıkmayınca, örnekler incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda, genç kadının kesin ölüm nedeni için "Ölümünün anestezik madde alımına bağlı meydana geldiğine oy birliğiyle karar verildi" denildi. Ayşe Karaman'ın kanında 166 miligram alkol bulunduğu ifade edilen raporda, genç kadının darbeye bağlı travmatik bir tesirle ölmediği belirtildi.

KİM ENJEKTE ETTİ?

Karaman'ın sol elinin üzerinde damar yoluna ilaç uygulanması amacıyla intraket (damar yolu) bulunduğu bildirilen raporda, anestezik maddelerin vücuda kimin tarafından enjekte edildiği sorularına ise yanıt alınamadı. Karaman ailesi olayın intihar olmadığını iddia ederken, Özgür T. ise Karaman'ın kendisinden ağrı kesici istediğini, genç kadına damar yolu açarak "Arveles" ve "Zofer" adlı ilaçları verdiğini, "Propofol"u kendisinin vermediğini öne sürmüştü.

HASTALIK GEÇMİŞİNE İNCELEME

Ayşe Karaman'ın hastalık geçmişini araştıran mahkeme, Karaman'ın kullandığı ilaçların niteliği ve amacına ilişkin Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği'ne gönderdiği yazıların cevabını bekliyor. Mahkeme tarafından, Özgür T. hakkındaki iddialarla ilgili olarak da daha önce çalıştığı hastanelere yazı gönderildiği ve iddialara cevap verilmesi istendiği kaydedildi.

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YORUMLAR (23)

  • CEYHANLI:
    Ağrısı olan kadına evde damar yolu açıp ağrı kesici vermek nedir arkadaş hap yokmuydu koskoca doktorun evinde adamın öldürdüğü kesinde bakalım arkası sağlam mı sağlamsa yarın birgün aramızda
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  • MESSA:
    cevo cirkin kizlara boyle seyler olmaz . . farkindasin aslinda ama kafanda netlesmemis . . ulkede acayip bi hal aldi guzel kizlarin burnu boktan cikmiyo bunuda kendileri yapiyo ikitane erkegin cok guzel demesi olaylari bu duruma getiriyo. . iffet edep terbiye bi anda yerin dibine giriyo
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  • ÇEVİRMEN:
    45 YAŞINDA EVLİ ÇOCUKLU ADAMIN KIZLA NE İŞİ VAR DEMİYOSUNUZ DA SADECE KIZI SUÇLUYORSUNUZ. NE GÜZEL MEMLEKET ARKADAŞ OHH!
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  • ÇEVİRMENE ÇEVİRİ:
    erkek her kadını elde etmek ister yaradılışı gereği kadının seçici olması lazım çevirici
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  • ÇEVİRMEN:
    Evli barklı çoluklu çocuklu adamın 25 yaşında kızla aynı evde ne işi var asıl?
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