40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
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40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri İtalya oldu. 2 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ülkede yoğun bakımdaki bir vatandaşın anlattıkları tüyler ürpertti.

17.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:38
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum

Koronavirüs salgının Avrupa'da en ağır şekilde görüldüğü İtalya'da, bir hasta yoğun bakım servisinden video paylaştı. Koronavirüsün sıradan bir grip olmadığına dikkat çeken hasta, insanları evden çıkmamaları konusunda uyardı.

İTALYA'DA DURUM VAHİM

Koronavirüs salgının etkilerinin ciddi şekilde görüldüğü İtalya'da virüs sebebiyle 2 binin üzerinde kişi yaşamını yitirdi. Diğer yandan, yetkililer yoğun bakım servislerinin kapasitelerinin üst limite ulaştığına dair açıklamalarda yapmıştı.

"SIRADAN BİR GRİP DEĞİL, NEFES ALAMIYORUM"

İtalyan haber sitesi Corriere Della Sera'da yoğun bakım servisindeki 40 yaşındaki Gianni Zampino'nun çektiği video paylaşıldı. Koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda olduğunu belirten Zampino, virüsün ciddiyetine dikkat çekerek, "Bu sıradan bir grip değil, nefes alamıyorum. Bilmediğimiz bir hastalık. Tanıdığım en cesur insanı, babamı öldürdü. Lütfen evde kalın, lütfen. Bu bir oyun değil. Korku filmi gibi duruyor, ama maalesef gerçek" ifadelerini kullandı.

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40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum

Haberin Videosu:

İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum

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