4 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

28.09.2019 19:42

Muğla'nın Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde dün akşam meydanan gelen olayda Fırat G., sokakta oynayan kız çocuğunu zorla öpüp, elle taciz etti. Daha sonra annesinin fark etmesiyle kaçan zanlı polis tarafından yakalandı. Daha önceden de tacizden kaydı bulunan Fırat G. tutuklandı.

ANNESİ FAK EDİNCE ZANLI KAÇTI

Olay, dün sabah saatlerinde, Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat G., sokakta oynayan kız çocuğunu zorla öpüp, elle taciz etti. Durumu fark eden annesi çocuğunun yanına koşarken, Fırat G. kaçtı. Çocuğun annesinin ihbarıyla, polis çalışma başlattı.

DAHA ÖNCEDEN DE TACİZDEN KAYDI VARMIŞ

Fırat G., bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Daha önceden de poliste tacizden kaydının bulunduğu öğrenilen Fırat G., aynı gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.