4 Yaşındaki Çocuk, Ablasını Öldürdü
Aşırı silahlanmanın tartışıldığı ABD'de, 6 yaşındaki Millie Drew Kelly, 4 yaşındaki erkek kardeşinin silahı ateşlemesiyle yaşamını yitirdi.
ABD'nin Georgia eyaletinde meydana gelen olayda, Courtney Kelly adındaki anne 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu yanına alarak alışverişe gitmek istedi.
ARABAYI TAMİR ETMEYE ÇALIŞIRKEN SİLAH SESİ DUYDU
Kelly, yolda arabanın bozulması üzerine aşağıya inerek tamir etmeye çalışırken, silah sesi duydu. 4 yaşındaki oğlunun arabanın içinde bulduğu silahı ateşlemesi sonucu, 6 yaşındaki ablası Millie Drew'ı vurdu.
ANNE ŞAŞKINA DÖNDÜ
Şaşkına dönen anne olay yerine çağırdığı ambulans ile kızını Atlanta Çocuk Hastanesi'ne yetiştirdi ama doktorların tüm müdahalesine rağmen Millie kurtarılamadı.
ORGANLARINI BAĞIŞLADILAR
Aile, küçük kızın organlarını başka hayatlarda yaşasın diye bağışladı. Savcılık yetkilileri, ruhsatlı olan silah ve vurulma olayı ile ilgili herhangi bir soruşturmanın açılmayacağını belirtti.
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küçük bir kız yaşamını yitirmiş siz alası olmayan konulardan bahsediyorsunuz .yazıklar olsun sizin gibi insanlara.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hükmet kendi menfaatleri oldumu nasil 3 gunde taslaklari hazirliyorlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Saganı belediye yukseltmez hukumet politikaları yıkseltırCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Mazbata yi vermemek icin Türkiyeyi salladilar..eger istanbulu imamoglu alirsa bakin sogani n kilosuna siz ozamanCevap Yaz 12 6 Yayından Kaldır
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Doğru diyorsun dürbünlüCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır