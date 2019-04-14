4 Yaşındaki Çocuk, Ablasını Öldürdü

ABD'nin Georgia eyaletinde meydana gelen olayda, Courtney Kelly adındaki anne 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu yanına alarak alışverişe gitmek istedi.

ARABAYI TAMİR ETMEYE ÇALIŞIRKEN SİLAH SESİ DUYDU

Kelly, yolda arabanın bozulması üzerine aşağıya inerek tamir etmeye çalışırken, silah sesi duydu. 4 yaşındaki oğlunun arabanın içinde bulduğu silahı ateşlemesi sonucu, 6 yaşındaki ablası Millie Drew'ı vurdu.

ANNE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Şaşkına dönen anne olay yerine çağırdığı ambulans ile kızını Atlanta Çocuk Hastanesi'ne yetiştirdi ama doktorların tüm müdahalesine rağmen Millie kurtarılamadı.

ORGANLARINI BAĞIŞLADILAR

Aile, küçük kızın organlarını başka hayatlarda yaşasın diye bağışladı. Savcılık yetkilileri, ruhsatlı olan silah ve vurulma olayı ile ilgili herhangi bir soruşturmanın açılmayacağını belirtti.