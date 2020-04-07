Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Türkiye, Kovid-19 pandemisine karşı ekonomik ve sosyal yönden ciddi şekilde mücadele ederken Sinop'ta ortaya çıkan bir grup hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın aldı.

Sinop'ta bir hayırsever arkadaşlarıyla aralarında topladığı yardımla, mahalle bakkalına ödeme yapamayan 20 kişinin borcunu kapattı.

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever ve arkadaşları, Korucuk Mahallesi'nde bir bakkala gelerek veresiye defterinde kayıtlı borcun ne kadar olduğu sordu.

4 BİN 500 LİRALIK BORCU ÖDEDİ

Bakkalın 4 bin 500 lira civarında alacağı olduğunu belirtmesi üzerine hayırsever, tamamını ödeyeceğini söyledi. 4 bin 500 TL'yi ödeyerek borcu olanların isimlerinin yazılı olduğu sayfaları alan hayırsever, daha sonra dükkandan ayrıldı.

Kaynak: İHA