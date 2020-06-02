4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonra erdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4 ay sonra ilk kez gerçekleştirilen MGK Toplantısı sona erdi. Yapılan toplantıya MGK üyelerinin maskeyle katılması dikkat çekti. 3,5 saat süren toplantı sonrası 5 maddelik açıklama yapıldı.

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 ay sonra ilk kez yüz yüze toplandı. Toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantıda "Teröre karşı mücadele kararlılıkla sürecek mesajı" verildi.

MGK bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulmuş, ülkemiz ve bölgemizde teröre karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir."