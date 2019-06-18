4 anket şirketinin yöneticisi, İmamoğlu ve Yıldırım'ın ortak canlı yayınını değerlendirdi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, geçen pazar akşamı gerçekleşen Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu yayınına ilişkin olarak 4 kamuoyu araştırma şirketinin yöneticisiyle konuştuğunu aktardı. Selvi, GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ve Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı'ya yayınla ilgili sorular sordu.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Kim kazandı?" başlığıyla yayımlanan yazısında, CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti Adayı Binali Yıldırım'ın gerçekleştirdiği yayına yer verdi.

AKTAŞ: YILDIRIM İYİ PERFORMANS ÇIKARDI

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, "Programı nasıl buldunuz?" sorusuna"Genel anlamda başarılıydı. Çok uzun bir süredir bu tür tartışmalar yapılmadığı için tüm Türkiye programa kilitlendi." diye yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun performansını değerlendiren Aktaş, "Var olan pozisyonunun üzerine çıkamadı." dedi. Binali Yıldırım'ın da performansını değerlendiren Aktaş, "Binali Yıldırım münazara insanı değil. Ağır başlı, dingin, sakin bir insan. Onun İmamoğlu için sürekli yalan demesi etkili oldu. Programda iyi performans çıkardı." diye konuştu.

Aktaş, Selvi'nin "Program seçmenlerin tercihlerini etkiledi mi?" sorusuna da "AK Parti seçmeni açısından olumlu yansımaları oldu. AK Parti seçmenini motive etti." diye yanıt verdi.

USLU: SEÇMENİ ETKİLEMEDİ

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, programı başarılı bulurken "İki adayda da deneyim eksikliği söz konusuydu. Ne İmamoğlu ne Yıldırım rakiple tartışmaya alışık değiller. Ekipleri iki adayı da iyi hazırlamamışlar. Yayına çıkmadan önce rakiplerinin zayıf taraflarını tespit etmemişler. Hangi seçmen kitlesine hitap edeceklerini önceden tespit etmemişler. O nedenle oy alabilecekleri alt gruplara mesaj veremediler." dedi.

Uslu, "Program seçmen tercihlerini etkiledi mi?" sorusuna "Etkilemedi. Çünkü kararsız seçmen yok. Adayların etkileyebilecekleri küçük gruplar vardı ama onlara mesaj veremediler." şeklinde yanıt verdi.

DAŞDEMİR: YILDIRIM, BÜYÜK BİR FIRSATI KAÇIRDI

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, programın bekletinin biraz altında kaldığına vurgu yaparak "Ekrem İmamoğlu daha iyi olabilirdi. Kontrollüydü. Burada en kritik durum Ordu Valisi'ne verdiği cevaptı. Yalan söylemeye devam etmeye çalışması programdaki en büyük dezavantajıydı." dedi.

Daşdemir, Binali Yıldırım'ı daha iyi bulunduğunu vurgulayarak "Birazcık daha rakibini saldırganlaştırabilecek bir söylem içinde olabilirdi. Ona girmedi. O açıdan büyük bir fırsatı kaçırmış oldu." diye konuştu.

Daşdemir, "Program seçmenlerin tercihlerini etkiledi mi?" sorusunu da şöyle yanıt verdi:

"31 Mart'ta Binali Yıldırım'a oy verip 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'na oy verebilecek bir kitle vardı. Yıldırım'ın kendi tabanını konsolide etmesi açısından bir sonuç çıkabilir."

SARI: SEÇMEN TERCİHİNİ ETKİLEDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM

Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, "Programı nasıl buldunuz?" sorusuna "Orta halli bir programdı. Siyasetçilerin kurgusunu yaptığı bir açık oturum ancak bu kadar olur. Sıfır sıfır berabere kaldılar." diye yanıt verdi.

Sarı, "Ekrem İmamoğlu'nun performansını nasıl buldunuz?" sorusuna da "'Programa girdiği anla programdan çıktığı an arasında çok büyük puan kaybına yol açmadı. Ancak kendine Binali Yıldırım'a oy verecek olanlardan oy kazandıramadı." şeklinde yanıt verdi.

Binali Yıldırım'ın yorgun gözüktüğünü belirten Sarı, "Programa geç gelmesi doğru değildi. Projeleri çok etkileyiciydi." dedi.

"Program seçmen tercihlerini etkiledi mi?" sorusunu da cevaplayan Sarı, şunları söyledi:

"Seçmen tercihlerini etkilediğini düşünmüyorum. Bir taraftan öbür tarafa kayma olmadı. Sandığa gitmeyecek olanları etkileyecek çapta bir program olmadı."