36 yaşına giren Kıvanç Tatlıtuğ, "İyi ki doğdun kral" mesajlarıyla sosyal medyada trend oldu

27.10.2019 16:53

Ekranlardan bir süredir uzak olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 36. yaşını kutlamak üzere eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmişti. Eşiyle birlikte aşk tazeleyen Kıvanç Tatlıtuğ'un bugün doğum günü.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

36 yaşına giren ekranların aranan ismi Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Hayranları sosyal medya platformu Twitter'ı "İyi ki doğdun kral" mesajlarıyla doldurdu. Ünlü oyuncu, paylaşımlarla bir anda trend oldu.

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'a gelen bazı doğum günü mesajları;

Eşi Başak Dizer'i ünlü model Sara Sampaio ile aldattığı iddialarını sert bir şekilde yalanlayan başarılı oyuncu, "Bu kapsamda hakkımda yapılan asılsız haber ve yorumlar aleyhine yasal haklarımı kullanmak mecburiyetinde bırakıldığımı, bu hukuk mücadelesinin bir örnek olarak hatırlanmasını sağlayacağımı, herkesin bilgisine sunarım." diyerek hakkında çıkan ihanet haberlerine son noktayı koymuştu.