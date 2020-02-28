Son Dakika! 33 şehit verdiğimiz saldırı sonrasında Esed Rejimi hedefleri sabaha kadar vuruldu

28.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:00

Esed Rejimi, İdlib'deki Türk askerine düzenlediği saldırı sonucunda 33 askerimiz şehit oldu. Türk Ordusu bu saldırının karşılığını misliyle verdi.

33 ŞEHİT VERDİK

İdlib'de gözlem faaliyetleri için bulunan Türk askeri dün konvoy halinde hareket ederken Esed Rejimi tarafında hava saldırısına uğradı. Saldırı sonucu 33 askerimiz şehit olurken, 32 askerimiz ise yaralandı.

ESED HEDEFLERİNİN VURULDUĞU ANLAR

Bu acı olayın ardından Türk Ordusu harekete geçti. Sabah kadar Esed Rejimi'nin hedefleri vuruldu. O anlar İHA'lar tarafından kaydedildi.

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