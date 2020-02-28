Son dakika: 33 şehit verdiğimiz hain saldırı sonrası, TSK'nın Esed rejimini vurduğu anlar paylaşıldı

28.02.2020 07:29 | Son Güncelleme: 28.02.2020 08:13

Esed rejiminin dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği hain saldırı sonucu 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz ise yaralandı. Bu hain saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşılık verdiği anlar paylaşıldı.

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından rejim unsurlarına yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri paylaşıldı. 10 Şubat'tan bu yana İdlib'de bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

BİN 709 REJİM UNSURU ÖLDÜRÜLDÜ

İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs etkisiz hale getirildi. İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan etkisiz hale getirildi.

TSK tarafından rejim unsurlarına yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

33 ŞEHİDİMİZ VAR

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de Esed rejimi unsurlarınca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu açıkladı.

"32 YARALIMIZ VAR"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de Suriye ordusu güçleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı dördüncü açıklamada, "Bugün İdlib'te TSK mensuplarına karşı yapılan saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit oldu, diye paylaşmıştık. Ağır yaralılarımızın olduğunu ifade etmiştik. Ağır yaralı olan askerlerimizden 4 tane Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Hava saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Diğer yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Şu an itibariyle 32 yaralımız var ve bu yaralı askerlerimizin hiçbirinin hayati tehlikesinin olmadığını söyleyebilirim. Bu yaralılarımızın bütün tedavileri sağlık personelimiz tarafından yerine getirilmektedir." ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK ZİRVESİ'NİN ARDINDAN BAKAN VE KOMUTANLAR SINIRA GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.

"ESED REJİMİ HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana Süreci'nin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz; kalınmayacaktır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir" ifadelerini kullandı.

Haber Videosu