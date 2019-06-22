31 Mart'ı bilen şirket, son İstanbul anketinin sonucunu yayınladı
31 Mart sonuçlarını bilen Avrasya Araştırma şirketinin, son İstanbul anketine göre CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 53, AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım yüzde 46,3 oy alacak.
31 Mart sonuçlarını bilen Avrasya Araştırma şirketi, yarın yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için yaptığı son anketin sonucunu açıkladı. Ankete göre CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım'a yaklaşık 7 puan fark atarak seçimi kazanacak.
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