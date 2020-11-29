300 bisikletli "Barikatsız Dünya" için pedal çevirdi
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300 bisikletli "Barikatsız Dünya" için pedal çevirdi

29.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:43

300 bisikletli "Barikatsız Dünya" için pedal çevirdi Engellilerin yaşamış olduğu sorunlara dikkat çekmek için bir araya gelen 300 bisikletçi, barikatsız bir dünya için pedal çevirdi.

300 bisikletli "Barikatsız Dünya" için pedal çevirdi

İSTANBUL - Engellilerin yaşamış olduğu sorunlara dikkat çekmek için bir araya gelen 300 bisikletçi, barikatsız bir dünya için pedal çevirdi. Görme, işitme ve ortopedik engellilerin yanı sıra gönüllü bisikletçilerin de yer aldığı grup, soğuk hava koşullarına rağmen renkli görüntüler ortaya çıkarttı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, bir araya gelen ve aralarında görme, işitme ve ortopedik engellilerinde yer aldığı 300 kişilik bisiklet grubu barikatsız bir dünya için pedal çevirdi. Covid-19 ile mücadele genelgesi doğrultusunda sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak gerçekleştirilen etkinlik, Mecidiyeköy'den başlayıp Halasgargazi, Şişhane, Unkapanı'na kadar devam etti. Sirkeci Arabalı Vapur İskelesi'nden Harem'e geçen bisikletli grup Üsküdar'da etkinliği sonlandırdı. Üsküdar Belediyesi, Barikat Sanat Atölyesi Derneği ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen projeyi, Unesco Türkiye Milli Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İDO, Hollanda, Fransa, İtalya, ABD, Kanada ve 21 İspanyol dilinin konuşulduğu Cervantes Enstitüsü destekliyor.

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"Engellilerin sessiz çığlığı olacağız"

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Perihan Eren Bana, "Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Barikat Sanat Atölyesi Derneği ile birlikte, içeriğinde betimleme film festivalinin de yer aldığı bir dizi etkinliği İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak düzenliyoruz. Bu etkinlik kapsamında bugün burada bisiklet camiasından gönüllülerimiz ile birlikte bir aradayız onlarla hayata pedal çevireceğiz. Engellilerin toplumun her alanında yer alma çabalarını destekliyor ve yanında yer almaya özen gösteriyoruz. Onlarda gayret ettikçe hem eğitimde, hem de hayata katılmadaki süreçte dezavantajların ortadan kalktığını görecekler. Şuan burada 300 kişi var. Güzergah boyunca pedallarımızı çevirip engellilerin sessiz çığlığı olacağız" dedi.

"Bisikletli zaten bilinçlidir"

Barikat Derneği Danışma Kurulu Üyesi Çiğdem Sönmez, "Çok heyecan verici bir gün. Bu kadar zor şartlar altında bunu yapabilmeye gayret gösteriyoruz. Amacımız söz verdiğimiz gibi engellilerin bisiklet binmesini sağlamak. Kışın değil de yazın yapabilsek daha güzel olur. 300 bisikletli şuan burada ve bu sayıyı geçeceğimizi düşünüyorum. Covid-19 önlemlerine de dikkat ediyoruz. Herkes maskeli, bisikletler dezenfekte edildi ve sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Bisikletli zaten bilinçlidir" şeklinde konuştu.

"Her yıl geleneksel olarak yaptığımız etkinliklerden bir tanesini gerçekleştiriyoruz"

Bisiklet sürmeye gelen görme engelli Ali Çavdar, "Her yıl geleneksel olarak yaptığımız etkinliklerden bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Bisikletli ulaşımın önemini vurgulayarak engelliler haftası ile birleştirdik. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

300 bisikletli 'Barikatsız Dünya' için pedal çevirdi
300 bisikletli 'Barikatsız Dünya' için pedal çevirdi
300 bisikletli 'Barikatsız Dünya' için pedal çevirdi
300 bisikletli 'Barikatsız Dünya' için pedal çevirdi
300 bisikletli 'Barikatsız Dünya' için pedal çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMEYYE İNAL

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